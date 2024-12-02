طاقم تحكيم عراقي لقيادة لقاء القادسية الكويتي والرفاع البحريني

شفق نيوز/ كلف الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة القادسية الكويتي والرفاع البحريني في إطار دوري أبطال الخليج للأندية.

ويتألف الطاقم التحكيمي من الحكام الدوليين العراقيين: زيد ثامر حكم ساحة، وواثق مدلل حكم مساعد أول، وأحمد صباح حكم مساعد ثاني، ويوسف سعيد حكم رابع، بالإضافة إلى مهند قاسم حكم VAR أول، وأكرم علي حكم VAR ثاني.

وتُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 من شهر كانون الأول الحالي، على ملعب محمد الحمد في دولة الكويت.