طاقم تحكيم عراقي عالق في تركيا بسبب الطيران

شفق نيوز/ علق الحكم الدولي مهند قاسم وطاقمه المساعد في مطار إسطنبول في تركيا منذ يومين.

وابلغ مصدر مقرب من الحكم العراقي وكالة شفق نيوز؛ ان قاسم وطاقمه عالقون في المطار التركي بعد عودتهم من اليابان ونجاحهم الكبير في قيادة مباراة بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وأشار إلى ذلك جاء لعدم وجود طيران إلى العراق بسبب الأوضاع في المنطقة، في الأيام التي مضت والمقبلة، مشيرا إلى أن الحكام لا يعرفون كم سيبقون عالقين.

ولفت إلى ان حكام العراق طالبوا الخطوط الجوية العراقية، بإيجاد حل سريع عبر أحد الرحلات العاجلة والطارئة لعودتهم إلى العراق.