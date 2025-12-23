طاقم تحكيم عراقي دولي يقود مواجهة في دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- متابعة

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، طاقم تحكيم عراقي دولي لإدارة إحدى مباريات دوري أبطال آسيا 2، ضمن إطار ثقته بالكفاءات التحكيمية العراقية.

وجاء هذا التكليف لقيادة مباراة الأهلي القطري أمام أنديجان الأوزبكي، المقرر إقامتها يوم غدٍ الأربعاء على ملعب الثمامة في قطر عند الساعة السابعة مساءً.

ويتألف الطاقم التحكيمي من زيد ثامر حكماً للساحة، ويعاونه حيدر عبد الحسين حكماً مساعداً أولاً، وأمير داود حكماً مساعداً ثانياً، فيما سيكون مهند قاسم حكماً رابعاً.

وتأتي هذه التسمية في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الحكام العراقيون في البطولات الآسيوية، وما يعكسه ذلك من حضور مميز وثقة متزايدة من الاتحاد الآسيوي.