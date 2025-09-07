طاقم تحكيم عراقي دولي لقيادة مباراة قطر وروسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، بأن مباراة منتخبي قطر وروسيا، سيقودها طاقم تحكيمي عراقي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مباراةَ منتخبي قطر وروسيا الدوليّة الودية التي تجري اليوم، ستكون بقيادة طاقم تحكيمي عراقي دولي".

وأضاف "يتألف الطاقمُ من يوسف سعيد حكماً للساحة، وأكرم علي مساعداً أول، وحسين فلاح مساعداً ثانياً، والحكم الرابع من البحرين، فيما يتولى مهمة حكم var أحمد كاظم يساعده كرار عبدالكريم".