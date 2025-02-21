طاقم تحكيم صيني لمواجهة منتخبي العراق والكويت بتصفيات المونديال
شفق نيوز/ حدد الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم، يوم الجمعة، طاقمًا تحكيميًا لمواجهةِ منتخب العراق، ونظيره الكويتي ضمن الجولةِ السابعة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.
وتقام المباراة على ملعبُ البصرة الدوليّ في الـ20 من آذار/مارس الشهر المقبل في الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً (21:15)، وسيقود المباراة طاقم تحكيم من جمهورية الصين، وهم كل من الحكم الرئيسيّ ما نينغ، ويساعده زهو فاي، وزانغ تشنغ، وزانغ لي حكماً رابعاً، وحكم تقنية (VAR) فو مين، ويساعده (AVAR) جين جينغيوان.
وسيكون مقيًم الحكام، القطري حسين عبد الرحمن محمد، ومسؤول تقنية الـVAR العراقيّ علي كريم، أما مراقب المباراة فسيكون اللبنانيّ عبد الخالق بشير شفيق، والأسترالي هيثم شماسي مسؤولاً للأمن والسلامة.