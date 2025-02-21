طاقم تحكيم صيني لمواجهة منتخبي العراق والكويت بتصفيات المونديال

شفق نيوز/ حدد الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم، يوم الجمعة، طاقمًا تحكيميًا لمواجهةِ منتخب العراق، ونظيره الكويتي ضمن الجولةِ السابعة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وتقام المباراة على ملعبُ البصرة الدوليّ في الـ20 من آذار/مارس الشهر المقبل في الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً (21:15)، وسيقود المباراة طاقم تحكيم من جمهورية الصين، وهم كل من الحكم الرئيسيّ ما نينغ، ويساعده زهو فاي، وزانغ تشنغ، وزانغ لي حكماً رابعاً، وحكم تقنية (VAR) فو مين، ويساعده (AVAR) جين جينغيوان.

وسيكون مقيًم الحكام، القطري حسين عبد الرحمن محمد، ومسؤول تقنية الـVAR العراقيّ علي كريم، أما مراقب المباراة فسيكون اللبنانيّ عبد الخالق بشير شفيق، والأسترالي هيثم شماسي مسؤولاً للأمن والسلامة.