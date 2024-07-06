طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة كلاسيكو كأس العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تسمية طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة كلاسيكو العراق في نصف نهائي الكأس، المقرر إقامتها عند الساعة 8 من مساء يوم غد الأحد.

وصرح نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، بأن طاقم تحكيم سعودي سيقود المباراة بين فريقي القوة الجوية والزوراء في ملعب الشعب يوم غد الأحد.

وأوضح أن الطاقم سيكون بقيادة خالد الطريس كحكم ساحة، بمساعدة كل من محمد العبكري، وعبد الرحيم الشمري، وعبد الله الشهري.

وأضاف عرب أن الطاقم سيصل إلى بغداد الليلة استعداداً لإدارة المباراة المنتظرة التي ستنطلق عند الساعة الثامنة مساءً غدا.