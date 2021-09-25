طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة العراق ولبنان في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم السبت، عن تسمية الطواقمَ التحكيمية التي ستقود مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي سيلاقي منتخب لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى، في السابع من شهر تشرين الأول المقبل في المباراة التي ستقامُ على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وبين ان طاقماً تحكيماً سعودياً سيدير المباراة بقيادة تركي الخضير (حكماً للساحة)، ومحمد مكي العكبري (حكماً مساعداً أول)، وخلف زيد الشمري (حكماً مساعداً ثانياً)، ومحمد خالد الهويش (حكماً رابعاً)، والفلسطيني ميشيل حنانيا (مقيم الحكام).