سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة العراق ولبنان في التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-25T07:16:43+0000
طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة العراق ولبنان في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم السبت، عن تسمية الطواقمَ التحكيمية التي ستقود مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي سيلاقي منتخب لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى، في السابع من شهر تشرين الأول المقبل في المباراة التي ستقامُ على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وبين ان طاقماً تحكيماً سعودياً سيدير المباراة بقيادة تركي الخضير (حكماً للساحة)، ومحمد مكي العكبري (حكماً مساعداً أول)، وخلف زيد الشمري (حكماً مساعداً ثانياً)، ومحمد خالد الهويش (حكماً رابعاً)، والفلسطيني ميشيل حنانيا (مقيم الحكام).

related

أسود الرافدين يستعدون لإيران بعد إنجاز مهمة الشمشون الكوري

Date: 2021-09-02 19:05:10
أسود الرافدين يستعدون لإيران بعد إنجاز مهمة الشمشون الكوري

شنيشل يدخل هو الآخر على خط كاتانيتش- المنتخب العراقي

Date: 2021-06-18 09:39:12
شنيشل يدخل هو الآخر على خط كاتانيتش- المنتخب العراقي

التطبيعية تسمي عماد محمد مدرباً لمنتخب الشباب وترحل جثير مدربا مساعدا للاولمبي

Date: 2021-05-07 04:45:17
التطبيعية تسمي عماد محمد مدرباً لمنتخب الشباب وترحل جثير مدربا مساعدا للاولمبي

كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

Date: 2019-12-02 18:57:09
كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

بعد ظهور مسحة كورونا.. المنتخب العراقي يباشر تدريباته في البحرين

Date: 2021-06-02 12:20:29
بعد ظهور مسحة كورونا.. المنتخب العراقي يباشر تدريباته في البحرين

الصحة تعلن موقف لاعبي العراق وطاجيكستان من فيروس كورونا

Date: 2021-05-24 08:26:39
الصحة تعلن موقف لاعبي العراق وطاجيكستان من فيروس كورونا

كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

Date: 2020-11-17 07:53:14
كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

كاتانيتش يحط الرحال في البصرة مبكراً ويدرس توليفة شبابية للقاء الكويت

Date: 2021-01-22 04:58:45
كاتانيتش يحط الرحال في البصرة مبكراً ويدرس توليفة شبابية للقاء الكويت