طاقم تحكيم سعودي يصل البصرة لادارة لقاء منتخبي العراق والأردن

شفق نيوز/ ‏وصل الطاقم التحكيمي السعودي بقيادة محمد الهويش إلى مدينة البصرة لقيادة مباراة منتخب العراق الوطني والمنتخب الاردني ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسيقود مواجهة منتخب العراق وضيفه الأردني في البصرة الخميس المقبل عند السابعة والربع مساءً طاقم تحكيم سعودي يتألف من الحكم الدولي محمد الهويش ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكماً رابعاً، وخالد الطريس حكماً لتقنية الفار، يساعده سلطان الحربي، بينما سيكون الأوزبكستاني فلاديسلاف تسيتيلين مراقباً للحكام، والبحريني ناصر العبري مشرفاً للمباراة.