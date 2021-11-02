طاقم تحكيمي أوزبكي لقيادة مباراة العراق وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيميّة التي ستقودُ مباريات الجولة السادسة للتصفياتِ الآسيويّةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي المنتخب الوطني العراقي نظيره الكوري الجنوبي في سادس مبارياته في التصفيات الآسيويّة لحسابِ المجموعة الأولى في السابع عشر من الشهر الحالي في المباراةِ التي ستقامُ على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقودُ المباراة طاقمٌ تحكيمي اوزبكي بقيادة الجيز تاتاشيف (حكم ساحة)، وتسابينكو اندري (حكماً مساعداً أول) وتيمور جاينيلون (حكماً مساعداً ثانياً)، و ريسوكلاوف (حكماً رابعاً)، والكويتي سعد الفضلي (مقيّماً للحكام).