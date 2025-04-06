طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا2

شفق نيوز/ كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، طاقماً تحكيمياً دولياً عراقياً لقيادة مباراة ضمن الدورِ نصف النهائي لدوري أبطال آسيا2.

وسيقود الطاقم التحكيمي مباراة فريقي Lion city Salors السنغافوري، وSydney الأسترالي، ويتألف من زيد ثامر حكماً للساحة، وحيدر عبد الحسن مساعداً أول، وأمير داود مساعداً ثانياً، ويوسف سعيد حكماً رابعاً، وأحمد صباح قاسم مساعد، إلى جانب محمد عبيد حكماً لـVAR من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجري المباراةُ في سنغافورة بالتاسع من شهر نيسان/أبريلالجاري.