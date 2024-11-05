طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ كلفت لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم طاقماً تحكيمياً عراقياً لقيادةِ مباراة فريقي سنترال كوست مارينز الأسترالي وشنغهاي الصيني ضمن دوري أبطال آسيا (النخبة) والتي تجري اليوم الثلاثاء في مدينةِ سدني الأسترالية.

ويتألف الطاقم التحكيميّ من: الحكم الدوليّ مهند قاسم، ومساعديه واثق مدلل وأحمد صباح، إضافةً إلى زيد ثامر حكماً رابعاً.

فيما سيتولى الإماراتي عمر العلي مهمةَ حكم الـ VAR ، ومساعده يحيى الملا من الإمارات أيضاً.