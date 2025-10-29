طاقم تحكيمي عراقي دولي لقيادة مباراة في دوري أبطال آسيا2

شفق نيوز- بغداد

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقماً تحكيمياً دولياً عراقياً لقيادة مباراة الوحدات الأردني والمحرق البحريني ضمن بطولة دوري ابطال اسيا 2.

وتجري المباراة اليوم الأربعاء، في العاصمةِ الأردنية عمّان في تمام الساعة 9:15 مساءً .

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال اندية اسيا 2.

ويتألف الطاقمُ من مهند قاسم حكماً للساحة، ويساعده كل من واثق مدلل وأحمد صباح، فيما سيكون زيد ثامر حكماً رابعاً.