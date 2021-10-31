طاقم تحكيمي بحريني يقود مباراة العراق وسوريا في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدوليّ لكرة القدم (فيفا)، يوم الاحد، عن الطواقم التحكيميّة التي ستقود مباريات الجولة الخامسة للتصفيات الآسيويّة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي المنتخب العراقي منتخب سوريا في خامس مبارياته بالتصفيات الآسيويّة لحساب المجموعة الأولى في الحادي عشر من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقود المباراة طاقم تحكيمي بحريني بقيادة نواف شكر الله (حكم ساحة)، ومحمد جعفر (حكماً مساعداً أول)، وعبد الله صالح (حكماً مساعداً ثانياً)، والكويتي أحمد العلي (حكماً رابعاً)، والياباني تورو (مقيّماً للحكام).