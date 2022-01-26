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طاقم استرالي لقيادة مباراة العراق وايران

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-26T13:40:17+0000
طاقم استرالي لقيادة مباراة العراق وايران

شفق نيوز/ كلف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الاربعاء، الطاقم التّحكيمي الأسترالي لقيادة مباراة المنتخب الوطنيّ ونظيره الإيراني التي تقامُ غداً الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً.

ويتألف الطاقم الاسترالي من "كرستوفر بيث" حكم ساحة، يساعده كل من "انتون سيتيشين" حكم مساعد اول و"اشلي بيتشام" حكم مساعد ثان و"شوان ايفانز" حكم رابع ، و"عرني حسونة" من الاردن مقيماً للحكام.

ويواجه المنتخب العراقي مباراته المصيرية مساء يوم غد في الساعة الخامسة والنصف نظيره الايراني على ملعب ازادي الدولي ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

وتعد نقاط المباراة مهمة للمنتخب العراقي حيث لاتقبل القسمة على اثنين اذ لابد من تحقيق الفوز للفريق العراقي لضمان البطاقة الثالثة .

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