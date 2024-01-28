طاجيكستان تقصي الإمارات وتتأهل إلى الدور القادم من كأس آسيا

شفق نيوز/ اقصى المنتخب الطاجيكي نظيره الاماراتي من بطولة اسيا بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في ثاني مباريات دور الـ16 لنهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرت المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي عند الساعة السابعة مساءً ، بادارة الحكم الدولي الياباني يوسوكي أراكي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم طاجيكستان بهدف دون مقابل للإمارات جاء الهدف في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق وحدت حنونوف.

ولم يتمكن المنتخب الإماراتي في الشوط الثاني من تسجيل هدف التعديل رغم المحاولات العديدة حتى نهاية الوقت الأصلي، ليتمكن الإماراتيين من تحقيق هدف التعديل القاتل في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+5 ، عن طريق اللاعب خليفة الحمادي لتنتهي المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا المنتخبين، لتذهب للشوطين الاضافيين وتنتهي بنفس النتيجة وتحسم بعد ذلك النتيجة بركلات الترجيح لطاجيكستان.

وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الاماراتي ثاني المودعين للبطولة بينما تأهل المنتخب الطاجيكي لدور الثمانية الى جانب المنتخب الاسترالي الذي كان قد فاز اليوم على منتخب اندنوسيا 4-0 في مستهل مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.