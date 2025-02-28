ضوابط جديدة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم لقدامى اللاعبين بالنسخة المقبلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، لقدامى اللاعبين، فراس بحر العلوم، يوم الجمعة، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين وضعت ضوابط جديدة لإقامة النسخة المقبلة من البطولة.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الخليجي لكرة القدم وضع ضوابط جديدة لإقامة بطولة خليجي قدامى اللاعبين للبطولات المقبلة.

وأضاف أن البطولات المقبلة للقدامى ستكون مصاحبة لبطولات كأس الخليج التي تقام كل سنتين، لتكون مباريات البطولتان متزامنة.

وأشار إلى أن لجنة قدامى لاعبي اتحاد كأس الخليج عقدت اجتماعها في الكويت وخرجت بمقررات أهمها، اعتماد إقامة بطولة قدامى اللاعبين بشكل دوري مستمر، مضيفاً أن البطولة الثانية ستقام في المملكة العربية السعودية، والتي ستتزامن مع استضافة السعودية لبطولة خليجي 27.

وكان المنتخب العراقي لقدامى اللاعبين قد تّوج بلقب أول بطولة خليجية للقدامى والتي اختتمت في الكويت بمشاركة ثمانية منتخبات.