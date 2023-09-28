ضمن نهائيات الدوري.. نفط الوسط يفوز على منتخب الناشئين دون 16 عاماً

شفق نيوز/ فاز فريق نفط الوسط على منتخب العراق للناشئين دون 16 عاماً، يوم الخميس، ضمن نهائيات دوري الناشئين للموسم 2022- 2023.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المباراة أقيمت في ملعب أكاديمية نفط الوسط بمدينة النجف، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 4-2.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق نفط الوسط بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني عادل منتخب الناشئين النتيجة، إلا إن المباراة شهدت بذل جهد بدني عالٍ، قبل أن يعود فريق نفط الوسط ليتقدم بالنتيجة، بينما أهدر منتخب الناشئين ركلةَ جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال مدرب منتخب الناشئين، أحمد كاظم، إن "المباراة كانت فرصة لبدلاء الفريق للمشاركة والاحتكاك مع فريق نفط الوسط رغم إنهم يصغرون الأندية بعامين، إلا إن فريقنا قدّم مباراة جيدة، وأهداف نفط الوسط جاءت من ركلاتٍ ثابتة".

وأضاف "منتخب الناشئين (ب) تنتظره مباراة مع فريق الشرطة يوم غد في ملعب التاجي، ونأمل أن نكسب فائدة فنية من المباراة".

وأشار إلى أن "لاعبينا تعرضوا لإصابات نتيجة اندفاع لاعبي نفط الوسط وفارق الأعمار، ومن الصعب إشراك بدلاء بالمستوى نفسه كون فريقنا قسم إلى فريقين (أ) و(ب)، وعدد اللاعبين محدود".

ويشارك منتخب الناشئين من تولد عامي 2008-2009 في النهائيات بهدف كسب الخبرة، وخوض أكبر عدد ممكن من المباريات قبل الدخول في معترك بطولة غرب آسيا، بينما تلعب فرق دوري الناشئين من تولد عامي 2006-2007 وفقاً لما معمول به.

يذكر أن نتائج منتخب الناشئين غير محتسبة في النهائيات، ولن تؤثر على ترتيب فرقِ الأندية.