ضمن معسكره التدريبي.. الزوراء يواجه فريقاً من الدوري التركي غداً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الخميس، أن فريقها الكروي سيواجه غداً الجمعة فريق نادي "جاكالي سبور"، في اولى مبارياته الودية بمعسكر الفريق في انطاليا التركية.

وقال عضو ادارة النادي مشرف الفريق، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "فريق الزوراء سيواجه يوم غدٍ الجمعة فريق (جاكالي) في الساعة الخامسة مساء، وهي اولى مواجهاته بمعسكره التدريبي في انطاليا التركية، وسيلاقي في مباراة لاحقة فريق انطاليا سبورت".

واوضح ان "المباراتين تعدان على مستوى عالٍ لاسيما ان الفريقين يلعبان في الدوري التركي الذي يعد من بين الدوريات الاوروبية القوية".

واشار الى ان "المعسكر التدريبي فرصة للجهاز الفني للتعرف على امكانيات اللاعبين وخلق روح الانسجام فيما بينهم".

وبين عبد الرزاق، ان "الفريق يواصل تدريباته المكثفة في معسكره التدريبي في انطاليا بغية الوصول الى الجاهزية التامة والاستعداد الامثل للدوري العراقي الممتاز".

وأكد ان "الفريق اصبح متكاملا في انطاليا بعد التحاق المحترفين بالمعسكر التدريبي وحسب الاتفاق معهم".