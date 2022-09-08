سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضمن معسكره التدريبي.. الزوراء يواجه فريقاً من الدوري التركي غداً

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-08T16:34:16+0000
ضمن معسكره التدريبي.. الزوراء يواجه فريقاً من الدوري التركي غداً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الخميس، أن فريقها الكروي سيواجه غداً الجمعة فريق نادي "جاكالي سبور"، في اولى مبارياته الودية بمعسكر الفريق في انطاليا التركية.

وقال عضو ادارة النادي مشرف الفريق، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "فريق الزوراء سيواجه يوم غدٍ الجمعة فريق (جاكالي) في الساعة الخامسة مساء، وهي اولى مواجهاته بمعسكره التدريبي في انطاليا التركية، وسيلاقي في مباراة لاحقة فريق انطاليا سبورت".

واوضح ان "المباراتين تعدان على مستوى عالٍ لاسيما ان الفريقين يلعبان في الدوري التركي الذي يعد من بين الدوريات الاوروبية القوية".

واشار الى ان "المعسكر التدريبي فرصة للجهاز الفني للتعرف على امكانيات اللاعبين وخلق روح الانسجام فيما بينهم".

وبين عبد الرزاق، ان "الفريق يواصل تدريباته المكثفة في معسكره التدريبي في انطاليا بغية الوصول الى الجاهزية التامة والاستعداد الامثل للدوري العراقي الممتاز".

وأكد ان "الفريق اصبح متكاملا في انطاليا بعد التحاق المحترفين بالمعسكر التدريبي وحسب الاتفاق معهم".

related

الزوراء يختتم معسكره التدريبي بتعادل وديّ مع رديف نادي انطاليا سبورت التركي

Date: 2021-09-08 17:20:40
الزوراء يختتم معسكره التدريبي بتعادل وديّ مع رديف نادي انطاليا سبورت التركي

الزوراء يعسكر في انطاليا التركية الثلاثاء المقبل

Date: 2021-08-27 12:39:59
الزوراء يعسكر في انطاليا التركية الثلاثاء المقبل

الزوراء يتعاقد مع 14 لاعباً جديداً استعدادا للدوري الممتاز

Date: 2022-08-29 07:13:37
الزوراء يتعاقد مع 14 لاعباً جديداً استعدادا للدوري الممتاز

الزوراء إلى تركيا غداً.. وتحضيرات لمباريات ودية مع فرق الأضواء

Date: 2022-09-03 08:57:24
الزوراء إلى تركيا غداً.. وتحضيرات لمباريات ودية مع فرق الأضواء

راضي شنيشل: لابد من تغلب الزوراء على زاخو لضمان المركز الثاني

Date: 2021-05-10 10:50:06
راضي شنيشل: لابد من تغلب الزوراء على زاخو لضمان المركز الثاني

الزوراء: جمهور زاخو لم يتعرض لنا ونثمن دور الادارة

Date: 2021-12-12 16:00:27
الزوراء: جمهور زاخو لم يتعرض لنا ونثمن دور الادارة

رغم "فشل" مفاوضات ضمه مجدداً.. الزوراء "فخور" بتمسك الصفاقسي التونسي بلاعبه السابق

Date: 2022-08-04 17:17:39
رغم "فشل" مفاوضات ضمه مجدداً.. الزوراء "فخور" بتمسك الصفاقسي التونسي بلاعبه السابق

منتخبا شباب العراق يغادر الى تركيا لإجراء معسكر تدريبي

Date: 2022-01-23 15:24:08
منتخبا شباب العراق يغادر الى تركيا لإجراء معسكر تدريبي