ضمن تصفيات كأس آسيا.. صالات العراق في مواجهة "تايبيه" الصيني

شفق نيوز- الرياض

يلاقي المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الاثنين، نظيره الصين تايبيه الجولة الثانية لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد في صالة الأمير نايف بمدينة الدمام السعودية.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين تايبيه، وباكستان، في حين يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2026 أصحاب المراكز الأولى وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويختتم مبارياته في المجموعة الرابعة يوم الأربعاء المقبل بلقاء المنتخب السعودي مستضيف التصفيات.

وحقق المنتخب العراقي لكرة الصالات فوزاً كبيراً المنتخب الباكستاني بنتيجة 8-1 في مستهل مشواره الآسيوي، السبت الماضي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.