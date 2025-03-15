ضمن تصفيات كأس العالم.. المنتخب العراقي يصل البصرة لمواجهة الكويت

شفق نيوز/ وصل المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، إلى البصرة استعداداً لمواجهة منتخب الكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

ويلتحق لاعبي الأندية، بشكل متقطع مع المنتخب لإكمال صفوفه، حيث وصل لاعبا نادي دهوك الى البصرة هارون أحمد وبيتر كوركيس قادمان من دهوك، وكذلك لاعب اربيل ربين سولاقة وزميله لاعب الشرطة من أربيل اكام هاشم، للانضمام إلى المنتخب الوطني العراقي.

وتوقف دوري نجوم العراق اليوم السبت، بسبب توجه لاعبي المنتخب إلى البصرة للدخول بمعسكر تدريبي يبدأ يوم الأحد 16 آذار/ مارس، في المدينة الرياضية.

وقرر مدرب المنتخب خيسوس كاساس، أن تكون تدريبات المنتخب العراقي بمعسكره التدريبي في محافظة البصرة مغلقة أمام الإعلام والجمهور.

ويأتي المعسكر الذي سيقام لمنتخب العراق استعداداً لمباراة العراق والكويت يوم 20 من الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.