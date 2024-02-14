ضمادة "سون" تكشف سبب خروج الشمشون من كأس آسيا

شفق نيوز/ في واقعة غير معتادة للفريق الكوري الجنوبي، وأثارت تساؤلات عدة، تبين إصابة قائد الفريق سون هيونغ-مين، بإصبعه، خلال مشاجرة مع زملائه عشية خروج "الشمشون الكوري" من كأس آسيا في قطر.

وقالت وكالة رويترز أن اللاعبين تشاجروا خلال عشاء الفريق، قبل الهزيمة 2-صفر في الدور قبل النهائي أمام الأردن، مما أدى إلى تمديد انتظارهم المستمر منذ 64 عاما للحصول على لقب آخر لكأس آسيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لوكالة يونهاب للأنباء، الأربعاء "حدث ذلك عندما ذهب بعض اللاعبين الشبان للعب تنس الطاولة واعترض سون هيونغ-مين وغيره من اللاعبين الأكبر سنا على ذلك.

"تبادل اللاعبون بعض الكلمات الغاضبة وأصيب سون في إصبعه خلال المشادة".

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي الاتحاد الكوري للتعليق، لكن اللاعب لي كانغ-إن قدم اعتذاره على إنستغرام عن الواقعة.

وقال لي "لقد تسببنا بخيبة أمل كبيرة لعشاق المنتخب الكوري الذين يدعمون الفريق دائما. أشعر بأسف بالغ. كان ينبغي علي سماع تعليمات إخوتي وأتقدم باعتذار لمشجعينا بسبب الصورة السيئة التي قدمناها. أعتذر لأي شخص أصيب بخيبة أمل بسببي".

وتابع: ""من الآن فصاعدا، سأحاول مساعدة إخوتي على أن يصبحوا أكثر نضجا".

وبعد عودته من البطولة في قطر، شارك سون بديلا في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت الماضي وكان يلف أصبعه بضمادة.

وساعد سون (31 عاما) توتنهام على الفوز 2-1 بتمريرة حاسمة في الدقيقة 90+6 لبرينان جونسون.