"ضغوط وأوقات صعبة".. نيمار يبكي في الليل خائفاً

شفق نيوز/ كشف البرازيلي نيمار داسيلفا نجم منتخب "السامبا" عن الأوقات الصعبة التي عاشها قبل مشاركته أمام كوريا الجنوبية في مباراة دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022، وذلك بسبب الضغوط التي عاشها إثر الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال اللقاء الافتتاحي للسيليساو ضد صربيا وأبعدته عن منافسات المونديال في مباراتي سويسرا والكاميرون

واعترف نيمار في تصريحات صحفية بأنه كان يبكي في الليل خوفا من عدم قدرته على اللعب في بقية مشوار كأس العالم وقال :" كنت خائفا جدا لأنني كنت أبلي بلاء حسنا بعد موسم جيد جدا، والمعاناة من إصابة مثل التي تعرضت لها أمرا صعبا للغاية، حيث قضيت الليل أبكي كثيرًا، وعائلتي تعرف ذلك".

وأضاف النجم الذي عانى من خطر الإصابات في مسيرته الكروية، ولم يُكمل مونديال 2014، بسبب تعرض للإصابة أمام كولومبيا في ربع النهائي وغاب عن بقية مراحل المونديال، بأنه كان قلقا من استمرار غيابه أمام كوريا الجنوبية، حيث لم تتأكد مشاركته إلا قبل المباراة بفترة قصيرة، وذلك بعد طمأنته بشأن حالة كاحله، عقب العلاج المكثف الذي خضع له، حيث عاد إلى تشكيلة "السيليساو" ولعب 80 دقيقة، وسجل هدفا من ركلة جزاء.

كما فاز نيمار بلقب رجل المباراة في لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية، وأصبح ثالث لاعب في منتخب البرازيل يسجل في 3 نسخ لكأس العالم، بعد بيليه ورونالدو.

وشكلت مشاركته في الدور الـ16 للمونديال دفعة معنوية كبيرة لاستعادة نيمار إمكاناته الفنية والبدنية، ومواصلة مشوار كأس العالم بروح عالية وإصرار كبير على تحقيق حلمه في الانضمام إلى قائمة أساطير الكرة البرازيلية الذين توجوا بالمونديال، حيث قال في تصريحات بعد التأهل إلى دور الثمانية :" "لقد حان الوقت بالتأكيد للذهاب إلى أبعد من ذلك، نحن نحلم باللقب ، ولكن علينا أن نتقدم خطوة بخطوة(...) كانت هذه هي المباراة الرابعة أمام كوريا الجنوبية، ولم يتبق سوى ثلاث مباريات أخرى، نحن على أتم الاستعداد ، وتركيزنا على هذا اللقب."

ويواجه منتخب البرازيل بقيادة نجمه نيمار في الدور المقبل كرواتيا، حيث ستكون مواجهة الجمعة المقبل مهمة لبلوغ المربع الذهبي، ومواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، في لقاء ناري مرتقب قد يجمع نجمي باريس سان جرمان ميسي ونيمار وجها لوجه.