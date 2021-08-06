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ضرغام يخلع قميص النوارس ويرتدي قميص الصقور

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-06T11:57:28+0000
ضرغام يخلع قميص النوارس ويرتدي قميص الصقور

شفق نيوز/ وقعت إدارة نادي القوة الجوية عقدها مع لاعب المنتخب الوطني ضرغام اسماعيل لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد .

وقال هيثم كاظم امين سر النادي لوكالة شفق نيوز انه تم التعاقد بشكل رسمي مع لاعب المنتخب الوطني ضرغام اسماعيل لموسم واحد قادما من نادي الزوراء.

وبين ان ضرغام سيكون اضافة جيدة للفريق، وأنه سينضم رسميا لتدريبات الفريق تحت اشراف المدرب أيوب أوديشو .

كاظم أوضح ان الادارة بصدد التعاقد مع لاعبين جدد على مستوى عال وذلك للحفاظ على المستوى العام للفريق والتنافس على اللقب مجددا والظهور بمستوى طيب في الاستحقاق الآسيوي المقبل .

وكانت ادارة نادي القوة الجوية قد تعاقدت مع لاعب المنتخب ونادي الزوراء مصطفى محمد لموسم واحد ايضا .

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