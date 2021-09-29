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ضرغام إسماعيل خارج حسابات أدفوكات لموقعتي لبنان والإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-29T17:37:51+0000
ضرغام إسماعيل خارج حسابات أدفوكات لموقعتي لبنان والإمارات

فق نيوز / خرج لاعب المنتخب العراقي، والقوة الجوية، ضرغام إسماعيل، من حسابات الهولندي أدفوكات مدرب المنتخب الوطني، لمواجهتي لبنان والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر مصدر في المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، لوكالة شفق نيوز، أن "الفحوصات الطبية لضرغام إسماعيل، أثبتت أنه يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي الأيسر وسيغيب جراء إصابته هذه عن الملاعب مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع للراحة".

وأضاف المصدر، أن "إصابة ضرغام لا تحتاج لتداخل جراحي، ويحتاج إلى راحة واستشفاء حسب المدة المذكورة".

وكانت وكالة شفق نيوز، قد تحصلت في وقت سابق من اليوم، على تشكيلة المنتخب العراقي لمباراتي لبنان والامارات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 اللتين ستقامان في النصف الأول من الشهر المقبل في قطر والإمارات.

وتضمنت فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى.

أحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وعلاء مهاوي وريبين سولاقا ومصطفى محمد معن، للدفاع.

صفاء هادي وأمجد عطوان وشيركو كريم وأمير العماري وسجاد جاسم وابراهيم بايش ومحمد علي عبود وشريف عبدالكاظم، لخط الوسط.

علاء عبد الزهرة، وميمي، وأيمن حسين لخط الهجوم.

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