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ضرغام اسماعيل ينفي نيته القوة الجوية ويستعد للعودة الى المنتخب العراقي مجددا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-10T09:43:56+0000
ضرغام اسماعيل ينفي نيته القوة الجوية ويستعد للعودة الى المنتخب العراقي مجددا

شفق نيوز/ ابدى لاعب فريق القوة الحوية ضرغام اسماعيل، يوم الاثنين، استغرابه مما يتم تداوله في الوسط الرياضي بشأن تركه "الصقور" وعودته الى بيته الاول فريق الشرطة في الانتقالات الشتوية.

وقال اسماعيل لوكالة شفق نيوز "تفاجأت بما تردد بشأن عودتي الى فريقي السابق الشرطة وجمهور القوة الجوية يسألني حول صحة هذه الانباء، وأؤكد أنني باقٍ مع الجوية رغم العروض التي قُدمت لي في الانتقالات الشتوية للموسم الحالي".

واضاف "انا متمسك بالبقاء مع الجوية وسأستعيد وضعي بشكل تدريجي لاسيما بعد ان تعافيت من الاصابة وسأشارك فريق القوة الجوية في مباريات الدوري الممتاز".

ودعا وسائل الاعلام الى "التأكد من الانباء من مصادرها قبل نشر اي خبر قد ينعكس على وضع اللاعب في ناديه ويعرضه لانتقادات وعتب الجمهور".

‫وبشأن إبعاده من صفوف المنتخب العراقي، اكد اسماعيل "لم يتم إبعادي من المنتخب لكن بسبب الاصابة التي لحقت بيّ في الدوري الممتاز ابتعدت عن المنتخب، وأسعى حالياً لاستعادة وضعي والعودة لصفوف المنتخب الوطني بأقرب وقت".

‫وعاود ضرغام اسماعيل التدريبات مع فريقه القوة الجوية بعد تماثله للشفاء التام من إصابة بغضروف الركبة منتصف كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

 

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