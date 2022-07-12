ضرغام اسماعيل ينضم رسمياً لـ"الانيق"

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الطلبة الرياضي، رسمياً، يوم الثلاثاء، مع لاعب المنتخب العراقي، ونادي القوة الجوية، ضرغام اسماعيل لتمثيل "الانيق" للموسم المقبل.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان العقد يشمل تمثيل ضرغام اسماعيل لفريق نادي الطلبة لموسم كروي واحد قابل للتجديد.

وبهذا العقد يكون ضرغام اسماعيل قد مثل الفرق الجماهيرية الاربعة، وهي الشرطة، ثم الزوراء، والقوة الجوية، وأخيراً الطلبة.

كما تعاقدت ادارة نادي الطلبة مع مدافع يمين المنتخب العراقي، ونادي الزوراء علاء مهاوي لموسم واحد".

وكانت ادارة الطلبة قد تعاقدت مع اللاعب هاوري انور لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي نوروز من السليمانية، وجددت للاعبين علي قاسم، والحارث حاتم، لموسمين آخرين.