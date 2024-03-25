ضرب الكرة وسقط أرضاً.. وفاة لاعب كرة قدم شاب (فيديو)

شفق نيوز/ توفي اللاعب الجزائري وسيم جزار، لاعب نجم وادي الماء، أمس الأحد، بعد إصابة مروعة خلال مواجهة أمل مراونة، الأسبوع الماضي.

وظهر اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عاماً في مقطع فيديو يضرب الكرة برأسه قبل أن يتدخل لاعب آخر من فريق أمل مراونة، وبعد ملامسة بسيطة سقط الشاب أرضا قبل أن يتم نقله للمستشفى، دخل إثرها في غيبوية إلى أن فارق الحياة يوم أمس.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاة اللاعب، وتقدم بخالص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلته ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء.

وانتشر مشهد الحادثة، كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد إعلان وفاة اللاعب الشاب، كما انهالت التعليقات حزناً على الصغير، خصوصا أن وفاته جاءت مفاجئة، إذ أن الحادث الذي تعرض له كان بسيطاً، وفق معلقين.