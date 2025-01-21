"ضربوني وشتموا والدي المتوفى".. حكم دولي يقاضي نادي نفط البصرة

شفق نيوز/ كشف الحكم العراقي الدولي، محمد طارق أحمد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديمه ثلاث دعاوى قضائية ضد نادي نفط البصرة الرياضي، على خلفية الاعتداء عليه و"شتم" والده المتوفى.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز إنه رفع اليوم ثلاث دعاوى قضائية بعد الاعتداء عليه في مباراة نفط البصرة وزاخو التي جرت مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة 15 من دوي نجوم العراق لكرة القدم.

وبين أن "الدعوى الأولى ضد نادي نفط البصرة بسبب شتم والدي المرحوم الحكم الدولي، وأمين سر السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، الحاج طارق أحمد ووصفه بـ(العار)"، على حد قوله.

وأضاف "الدعوى الثانية ضد مشرف نادي نفط البصرة أسعد كريم بسبب الاعتداء بالضرب على حكم المباراة، مما أدى إلى التهاب العصب في يدي اليسرى".

وتابع أحمد "أما الدعوى الثالثة فهي ضد مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط البصرة بسبب نشره إساءة لوالدي المرحوم الحاج طارق أحمد".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ الحكم الدولي محمد طارق أحمد، وكالة شفق نيوز، بأنه تعرض لاعتداء من مشرف فريق نفط البصرة أسعد كريم، بعد انتهاء مباراة نفط البصرة وزاخو.

‏وقال إنه تعرض لإصابة في يده بعد انتهاء المباراة والضربة استهدفت عصب سبابة الكف، مشيراً إلى أنه تعرض للعديد من التجاوزات ولم يغادر أرض الملعب رغم انتهاء المباراة بسبب التهجم المستمر والوعيد من قبل إداريي النادي إلا بعد تأمين خروجه من الملعب بحماية.

‏‏ولفت إلى أن "الأمر سيترك للجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم للبت في القضية".

يذكر أن عدداً من المتواجدين في دكة بدلاء فريق نفط البصرة تهجموا على حكم اللقاء محمد طارق أحمد، بعد انتهاء لقاء نفط البصرة وزاخو.

التوترات بين الدكة والحكم جاءت على خلفية احتساب ركلة جزاء لزاخو والتي جاء من خلالها هدف الفوز، فضلاً عن طرد قائد فريق نفط البصرة قبل نهاية اللقاء بدقيقة بعد بصقه على لاعب زاخو أثناء سير اللقاء.

وقبل أيام قليلة، تعرض الحكم الدولي حسين فلاح لاعتداء وضرب بحجر في رأسه نتج عنه إصابة خطيرة في ملعب كربلاء خلال مباراة فريقي كربلاء ودهوك تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

ووجه وزير الداخلية الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، قوة أمن الملاعب بحماية حكام كرة القدم عقب حوادث الاعتداء عليهم في الملاعب.

وقال الشمري، إن "أمن الملاعب مطالبين باعتقال كل من يعتدي على الحكام أو الكوادر الإدارية أو اللاعبين، أو يقوم بأي فعل يهدد النظام العام داخل الملعب بشكل فوري".

وأشار الشمري، إلى "إحالة المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة فوراً، وذلك لتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، فضلاً عن منع المعتدين نهائياً من دخول الملاعب في المستقبل، دون أي استثناءات، كإجراء رادع لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات".

وتابع الشمري، قائلاً إن "هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان حماية الأمن الرياضي والحفاظ على هيبة الملاعب، ولن يتم التهاون مع أي شخص يحاول إفساد الأجواء الرياضية أو إثارة الفوضى".