ضربة إيران تعرقل مشاركة بعثة رياضية عراقية في بطولة اسيوية

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد بناء الاجسام العراقي فائز عبد الحسن، يوم الجمعة، عن تعثر رحلة المنتخب الوطني للعبة الى عجمان للمشاركة في بطولة قارة آسيا، وذلك بسبب اغلاق الاجواء العراقية أمام الطيران.

وقال عبد الحسن في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "بعد وصول وفد المنتخب العراقي الوطني لبناء الأجسام الى مطار بغداد تفاجأنا إلغاء جميع الرحلات الجوية وإخلاء مطار بغداد الدولي أثر الأحداث التي تشهدها المنطقة ".

واضاف انه "كان من المقرر مغادرة المنتخب الوطني لبناء الأجسام صباح اليوم الجمعة إلى عجمان للمشاركة في بطولة قارة آسيا والتي ستنطلق اعتباراً من يوم غد السبت".

واشار الى ان "المنتخب الوطني ما يزال على كامل استعداداته للمشاركة في بطولة آسيا، ونأمل عودة الاجواء الجوية الى حالتها الطبيعية للمغادرة اليوم مساءً او غداً"، مؤكدا "التواصل مع الاتحاد الاسيوي لغرض تأجيل عملية وزن اللاعبين".