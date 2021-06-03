ضربة موجعة للحشد الشعبي تدفعه لقبول المركز الرابع في دوري السلة

شفق نيوز / حقق فريق النفط فوزا مهما على نظيره الحشد الشعبي، بنتيجة 93-76، في المباراة التي جرت مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لدوري السلة العراقي الممتاز.

المباراة التي احتضنتها قاعة الشعب للألعاب الرياضية، أبقت على الحشد بالمركز الرابع في ترتيب الدوري السلوي الممتاز.

وذكر أمين سر اتحاد السلة العراقي، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، أن "نتيجة المباراة حددت تسلسل الفرق المتأهلة للدور نصف نهائي البطولة.

وأضاف نجم، أن "خسارة الحشد الشعبي أمام النفط اليوم جعلت نفط البصرة بالمركز الثالث ليرضى فريق الحشد بالمركز الرابع، في حين كان قد ضمن النفط المركز الأول والشرطة ثانياً".

وبعد خسارة الحشد اليوم سيلاقي النفط المتصدر، بينما يلاقي الوصيف الشرطة، صاحب المركز الثالث نفط البصرة، في دور نصف نهائي الدوري الممتاز.

وعن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، أشار أمين سر اتحاد السلة، إلى أن "المباريات ستلعب في السادس من شهر حزيران الحالي".