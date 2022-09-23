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ضربة "مفاجئة".. الاتحاد الآسيوي يبلغ العراق بإيقاف الأنشطة النسوية الكروية على مستوى القارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-23T06:54:54+0000
ضربة "مفاجئة".. الاتحاد الآسيوي يبلغ العراق بإيقاف الأنشطة النسوية الكروية على مستوى القارة

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، يوم الجمعة، ان الاتحاد الاسيوي أوعز بإيقاف البطولات النسوية لكرة الصالات لغاية عام 2025.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد العراقي تلقى بياناً رسمياً من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بإيقاف الانشطة الكروية للسيدات لغاية 2025 على مستوى القارة بدون ذكر الاسباب.

 واضاف انه مع هذا القرار المفاجىء فان منتخب العراق للسيدات لن يشارك في بطولة غرب آسيا للشابات كما كان مقرراً  اقامتها في لبنان للفترة من 19 - 25 من شهر تشرين الأول المقبل.

واشار الى ان الاتحاد العراقي سيوجه اللجنة النسوية باستغلال هذا التوقف لبناء جيل جديد يكون رافدا للمنتخب الوطنية النسوية لكرة الصالات.

وكان منتخب العراق النسوي لكرة الصالات توج بلقب غرب آسيا للسيدات بفوزه في المباراة الختامية على السعودية 4-2 .

 

 

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