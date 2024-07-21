ضربة للأولمبي العراقي في افتتاحية أوكرانيا

شفق نيوز/ أكد طبيب المنتخب الاولمبي العراقي الدكتور علي فاروق غياب المدافع سعد ناطق واستبداله بحسين عامر في مباراة أوكرانيا يوم الاربعاء المقبل في افتتاح مشوار الأولمبي العراقي في الأولمبياد التي تحتضنها باريس.

فبعد تاكيد غياب سعد ناطق عن مباراة المنتخب الاولمبي امام اوكرانيا، سيحل اللاعب حسين عامر مكانه في التشكيلة الى جانب زيد تحسين ويوسف الامام.

وكان مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل اكد بان غياب سعد ناطق وعلي جاسم عن الوحدة التدريبية الاخيرة امس الاحد بسبب اجرائهما فحوصات طبية في احدى المستشفيات في فرنسا للتأكد من سلامتهما وجاهزيتهما لمباراة اوكرانيا.

وقد تبين التشخيص الاولي للاعب علي جاسم شد عضلي وسيجري اللاعب الرنين المغناطيسي لمعرفة ان كان هناك تمزق عضلي او لا.

ولايعلم الكادر التدريبي والطبي مدى جاهزية اللاعب للمباراة الاولى امام اوكرانيا ، وربما قد يحتاج لفترة قصيرة من التأهيل قبل العودة.