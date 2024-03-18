ضربة قوية.. ميسي يغيب عن المنتخب الأرجنتيني في التوقف الدولي

شفق نيوز/ تعرَّض منتخب الأرجنتين لضربة قوية قبل فترة التوقف الدولي الشهر الحالي، حييث من المقرر أن يلعب وديًّا مع منتخبي السلفادور ونيجيريا.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي قائمة اللاعبين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم في الفترة الدولية في آذار/ مارس الجاري.

وغاب ليونيل ميسي عن القائمة ما يعني غيابه عن الأرجنتين أمام السلفادور يوم الجمعة في فيلادلفيا، وأمام كوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل في لوس أنجلوس.

وبحسب رابطة الدوري الأمريكي فإن غياب ميسي جاء بسبب إصابة عضلية تعرَّض لها مع إنتر ميامي.

ولم يصدر أي بيان من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن غياب ميسي.

وغاب ميسي عن تشكيلة إنتر ميامي في الفوز 3/1 على ناشفيل في دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن الفريق الأمريكي أن ميسي يعاني من "إصابة طفيفة" في الفخذ الأيمن.

كما غاب ميسي عن المباراة التي فاز إنتر ميامي على مضيفه دي سي يونايتد 3/1 يوم السبت في الدوري الأمريكي.

وإلى جانب ميسي سيفتقد منتخب الأرجنتين أمام السلفادور ونيجيريا المهاجم باولو ديبالا نجم روما الذي يعاني من مشكلة عضلية.

في حين سيكون بإمكان ليونيل سكالوني الاعتماد على ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الذي تعافى من إصابة تعرَّض لها في شباط/ فبراير الماضي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ستستضيف كوبا أمريكا 2024 بين الـ20 من حزيران/ يونيو والـ14 من تموز/ يوليو المقبلين، وهذه النسخة الـ48 من كوبا أمريكا.

وتقام المباراة الافتتاحية في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في حين تقام المباراة النهائية في ملعب هارد روك في حدائق ميامي.