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ضربة قوية جدا.. ريال مدريد بلا بنزيمة وفرلان في الكلاسيكو

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-19T13:31:28+0000
ضربة قوية جدا.. ريال مدريد بلا بنزيمة وفرلان في الكلاسيكو

شفق نيوز/ سيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المقررة غدا الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى بحسب ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي السبت.

ويشكّل غياب بنزيمة ضربة قوية لريال مدريد لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين.

وساهم بنزيمة بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي والتي انتهت بفوزه 3-1 في اياب ثمن النهائي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية المباراة "كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب غدا (الأحد). سيبقيان هنا معنا الأسبوع المقبل".

وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان استدعى بنزيمة لخوض المباراتين الوديتين ضد ساحل العاج وجنوب إفريقيا في 25 مارس و29 منه في مرسيليا وليل تواليا.

وتعرض بنزيمة للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري المحلي الاثنين الماضي عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 87.

ويملك أنشيلوتي خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة بينها ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان أو الصربي لوكا يوفيتش وربما حتى منح الفرصة للبلجيكي إدين هازار أو الويلزي غاريث بايل المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

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