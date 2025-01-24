ضربة دفاعية جديدة لريال مدريد

شفق نيوز/ تلقى ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، ضربة دفاعية جديدة وسط قائمة طويلة من الإصابات بين صفوف الفريق.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية أن لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، تعرض للإصابة في تدريبات الفريق يوم الخميس.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد غدا السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني.

وفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني ميغيل أنخيل دياز، فإن لوكاس فاسكيز تعرض للإصابة في أوتار الركبة خلال تدريبات ريال مدريد.

وأكد الصحفي الذي يعمل لدى إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن فاسكيز سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الجمعة، من أجل تحديد مدى خطورة إصابته والمدة الدقيقة لغيابه عن الفريق.