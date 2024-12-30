ضجة في تونس.. 60% من لاعبي الدوري يتعاطون المخدرات

شفق نيوز/ فجر مسؤول بفريق تونسي ضجة قوية في الأوساط الرياضية في البلاد، بعدما أقرّ بأن أغلب لاعبي أندية الدوري التونسي للمحترفين يتعاطون المخدرات، مطالبا اتحاد كرة القدم بصرامة أكبر في اختبارات تعاطي المنشطات لمكافحة الظاهرة.

وعقب تعادل شبيبة العمران أمام مستقبل قابس في الجولة 13 من الدوري التونسي للمحترفين، قال عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لفريق العمران إن "60 % من لاعبي الدوري التونسي للمحترفين يستهلكون القنب الهندي والكوكايين، ويفرطون في السهرات الصاخبة وممارسة سلوكات أخلاقية مشينة"، داعيا الاتحاد التونسي للعبة إلى العودة لفرض اختبارات إجبارية على اللاعبين لمراقبة تعاطي مواد مخدرة.

ولعب بوحوش لعدة أندية تونسية من بينها الإفريقي، قبل أن يعتزل في 2013، ويتولى منصب المدير الرياضي لشبيبة العمران بداية من موسم 2023 ـ 2024، الذي توّجه الفريق بالصعود للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين.

وأثار المدير الرياضي موجة من ردود الأفعال عندما نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" رسالة، وجهها للاتحاد التونسي لكرة القدم مطالبا بتشديد الرقابة وإخضاع لاعبي الدوري لاختبارات المنشطات لأن أكثر من نصف اللاعبين يتعاطون أنواعا من المخدرات وفق زعمه.

وأضاف بوحوش: "الخاسر الوحيد في هذه الممارسات والسلوكات هو الكرة التونسية والأندية، أطلب بكل لطف من اتحاد كرة القدم أن يعود سريعا لكشف تحاليل اختبار المنشطات (antidopage)، وهذا أوكد موضوع ينبغي العمل عليه إذا كنتم تريدون أن تنصلح أوضاع الكرة في البلاد".

وحقق نادي شبيبة العمران صعوده لدوري المحترفين التونسي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي، ويحتل خلال الموسم الجاري المركز العاشر برصيد 12 نقطة بعد مرور 13 جولة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات التونسية لاعب الإفريقي غيث الزعلوني، بشبهة القبض عليه داخل سيارته بصدد تناول سجائر من القنب الهندي.

وأوقف الزعلوني (22 عاما) لمدة يومين قبل إطلاق سراحه لعدم ثبوت التهم الموجهة إليه.

وخلال المواسم الماضية تم الحكم بإيقاف أكثر من لاعب تونسي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعد ثبوت تعاطي المنشطات، على غرار حسام دقدوق وطه ياسين الخنيسي من الترجي التونسي.