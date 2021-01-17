شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن ضبط مدير مشـروع ملعب كركـوك الأولمبي ومستثمراً لتجاوزهما على المال العام، موضحة ان المشروع تزيد قيمته على (24) مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق من مكتب تحقيق الهيئة فكي كركوك تمكن من ضبط مدير مشروع تطوير وتأهيل ملعب كركوك الأولمبيّ، مُوضحةً أنه قام باستغلال العقد الخاصّ بتأهيل الملعب المحال على إحدى الشركات بمبلغ يزيد على(24,000,000,000) مليار دينار، وإقدامه على تشييد دورٍ سكنيَّةٍ على الأرض المُجاورة للملعب خلافاً للقانون".

وأضافت أن "الفريق تمكَّن، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، من ضبط أحد المُستثمرين؛ لقيامه بمخالفة المُخطَّطات الأصوليَّة لمشروع تطوير وتوسيع السوق الشعبيّة في مركز المحافظة، وبناء محلاتٍ تجاريَّةٍ،وبيعها للمواطنين خلافاً للقانون، مُبيّنةً أن قيمة المشروع تزيد على (3,000,000) ملايين دولار".

وتابعت إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّتين، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والأوراق التحقيقيَّة أمام أنظار السيِّد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة".

يُشار إلى أن رئيس الهيئة كان قد شدَّد، خلال زيارته التفقديَّة لمكتب تحقيق كركوك، على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.