إضافة بيتر كوركيس لقائمة المنتخب العراقي في مواجهتي الكويت وفلسطين

شفق نيوز/ قرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ إضافةَ لاعب نادي دهوك بيتر كوركيس، إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن جولةِ التصفيات (السابعة والثامنة) والمؤهلة لمونديال 2026.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، القائمة النهائية للاعبين المستدعين لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، والتي ضمت 29 لاعباً.

وشملت القائمة كلاً من: جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، كميل سعد، أُكام هاشم، مناف يونس، ريبين سولاقا، آدم طالب، فرانس ضياء، حسين علي، الآي فاضل، شربل شمعون، أمير العماري، محمد الطائي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، يوسف أمين، علي جاسم، أسامة رشيد، هارون أحمد، زيدان إقبال، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، ماركو فرج، علي يوسف، علي الحمادي، مهند علي، وأيمن حسين.

وأوضح كاساس أن زيادة العدد إلى 29 لاعباً جاءت تحسباً لأي حالات حرمان، حيث يحمل أربعة لاعبين بطاقة صفراء واحدة وهم: حسين علي، أيمن حسين، أمير العماري، وميرخاس دوسكي، إضافة إلى غياب أمجد عطوان عن المباراة الأولى ضد الكويت بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يذكر أن وفدَ المنتخب الوطنيّ سيتوجه مساء السبت المقبل إلى البصرة، وذلك تحضيراً للمواجهتين، حيث يلتقي الكويت في 20/3 في البصرة ثُم فلسطين في 25/3 في العاصمةِ الأردنية عمان.