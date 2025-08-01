صيف ساخن في الملاعب العراقية.. صفقات محلية وأجنبية لدعم الأندية

شفق نيوز- بغداد

شهد نادي الطلبة سلسلة من التجديدات والتعاقدات الجديدة مع عدد من اللاعبين البارزين، وذلك في إطار سعيه للظهور بمستوى يليق بتاريخه واسمه الجماهيري والمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل.

فقد جدد الحارس فهد طالب، عقده لتمثيل الأنيق لموسم كروي آخر، كما عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإكوادوري داريو فابيان، لتمثيل النادي لموسم واحد.

وأكمل الطلبة تعاقده مع المهاجم الجزائري كريم عريبي، لاعب مولودية وهران، حيث سيمثل الفريق لموسم واحد، إضافة إلى التعاقد مع المدافع علي كاظم، قادماً من الزوراء، واللاعب مصطفى محمد معن من نادي النجف، واللاعب علي سعد من نادي الغراف، وجميعهم بعقود تمتد لموسم واحد.

وفي سياق متصل، وبعد التعاقد مع المدرب العماني رشيد جابر، والتجديد مع نجم الكرة العمانية المهاجم عصام الصبحي، فتح نادي القوة الجوية باب التفاوض مع ثلاثي المنتخب العماني جميل اليحمدي، وحارب السعدي، والمهاجم صلاح اليحيائي من أجل ضمهم إلى صفوف عميد الأندية العراقية.

من جهة أخرى، أعلن نادي نوروز رسمياً تجديد عقد مهاجمه مروان حسين لموسم إضافي في دوري نجوم العراق، كما تعاقدت إدارة النادي مع المدافع كاردو كامران صديق لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. ويُذكر أن كاردو كامران صديق هو لاعب عراقي كردي يحمل الجنسية البريطانية، سبق أن مثل المنتخب الأولمبي العراقي واحترف في نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وفي سوق الانتقالات أيضاً، تعاقدت إدارة نادي الميناء مع المحترف المغربي رضا ماجي، الذي وقع رسمياً على عقد انضمامه إلى صفوف السفانة للموسم المقبل، فيما تعاقدت إدارة نادي دهوك مع اللاعب أندريه السناطي قادماً من الميناء لموسم واحد.

أما نادي الغراف، فقد تعاقد مع اللاعب التوغولي فابريس أغبوتشو لتمثيل الفريق الكروي لموسم واحد، قادماً من نادي النجف.