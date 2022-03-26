صور.. وحدة تدريبية استشفائية للمنتخب العراقي في دبي

شفق نيوز/ أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، وحدة تدريبية استشفائية بعد وصوله إلى الإمارات تحضيراً للمواجهة المصيرية التي ستجمعه بالمنتخب السوري في آخر مواجهات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجرت الوحدة في مقر إقامة المنتخب بدبي تحت إشراف مدربِ اللياقة البدنيّة، سردار محمد، وقسمت التدريبات إلى مجموعتين من اللاعبين، حيث اختصرت تمارين القوة المميزة بالسرعة لمجموعة اللاعبين الذي لم يخوضوا مباراةَ الإمارات، بينما جاءت تمارين الاستشفاء للاعبين الذين خاضوا مباراةَ الإمارات.

ومن المؤمل أن يعاود المنتخب العراقي تدريباته عصر يوم غد الأحد في ملعب النادي الأهلي (الرديف) تحضيراً لمواجهة سوريا، وستكون الوحدة التدريبية مغلقة.