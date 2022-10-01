صور.. ناشئة العراق يخسرون أولى مواجهاتهم بالتصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ خسر منتخب ناشئة العراق أمام نظيره القطري بنتيجة 2-1، يوم السبت، في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب قطر بهدفين لهدف سجل العراق اولا عن طريق علي أكبر طاهر في الدقيقة الثالثة، وعادل النتيجة لقطر بالخطأ مدافع منتخب العراق كاميران احمد في الدقيقة 28 ، وعد منتخب قطر ليسجل هدفه الثاني عن طريق خالد الشعيبي في الدقيقة 38.

ويواجه منتخب العراق في مباراته الثانية منتخب لبنان يوم الأربعاء المقبل في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم.