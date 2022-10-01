سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. ناشئة العراق يخسرون أولى مواجهاتهم بالتصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-01T15:19:23+0000
صور.. ناشئة العراق يخسرون أولى مواجهاتهم بالتصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ خسر منتخب ناشئة العراق أمام نظيره القطري بنتيجة 2-1، يوم السبت، في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب قطر بهدفين لهدف سجل العراق اولا عن طريق علي أكبر طاهر في الدقيقة الثالثة، وعادل النتيجة لقطر بالخطأ مدافع منتخب العراق كاميران احمد في الدقيقة 28 ، وعد منتخب قطر ليسجل هدفه الثاني عن طريق خالد الشعيبي في الدقيقة 38.

ويواجه منتخب العراق في مباراته الثانية منتخب لبنان يوم الأربعاء المقبل في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم.

related

ناشئو العراق لكرة اليد يعسكرون في إيران استعدادا لبطولة اسيا

Date: 2022-08-11 09:54:09
ناشئو العراق لكرة اليد يعسكرون في إيران استعدادا لبطولة اسيا

استياء من كلام "معيب".. منتخب ناشئة العراق يعود السبت بطائرة خاصة

Date: 2022-09-07 16:34:04
استياء من كلام "معيب".. منتخب ناشئة العراق يعود السبت بطائرة خاصة

تشكيلة منتخب العراق للناشئين أمام اليمن بافتتاح بطولة غرب آسيا

Date: 2022-06-21 14:51:01
تشكيلة منتخب العراق للناشئين أمام اليمن بافتتاح بطولة غرب آسيا

عراقياً.. منتخب الشباب يتغلب على الناشئين ودياً

Date: 2022-08-12 19:34:38
عراقياً.. منتخب الشباب يتغلب على الناشئين ودياً

ناشئو العراق يختتمون تحضيراتهم لتصفيات آسيا بتعادل سلبي أمام ناشئة الطلبة

Date: 2022-09-26 19:43:48
ناشئو العراق يختتمون تحضيراتهم لتصفيات آسيا بتعادل سلبي أمام ناشئة الطلبة

ناشئو العراق لكرة القدم يحققون اول فوز على حساب اليمن ببطولة غرب اسيا

Date: 2022-06-21 17:07:36
ناشئو العراق لكرة القدم يحققون اول فوز على حساب اليمن ببطولة غرب اسيا

منتخب ناشئة العراق لكرة اليد يتفوق على نظيره الايراني ودياً

Date: 2022-08-13 18:00:17
منتخب ناشئة العراق لكرة اليد يتفوق على نظيره الايراني ودياً

ناشئة العراق يكملون تحضيراتهم لمواجهة قطر غداً بافتتاح تصفيات آسيا

Date: 2022-09-30 17:27:28
ناشئة العراق يكملون تحضيراتهم لمواجهة قطر غداً بافتتاح تصفيات آسيا