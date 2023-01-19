صور من "جذع النخلة" صبيحة نهائي كأس الخليج

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، لقطات من ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، صباح اليوم الخميس، قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية للظفر بكأس بطولة الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين.

وفرضت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة في مدينة البصرة، كما منعت الجمهور من دخول الملعب، او التواجد قربه وذلك بعد زحف جماهيري "غير مسبوق" نحو الملعب .

ووجه محافظ البصرة اسعد العيداني، وفق نداءات امنية اطلعت عليها شفق نيوز، بعدم السماح لأي مشجع التواجد في محيط الملعب، مشيرا الى امكانية افتتاح الملعب ظهرا امام الجمهور.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، المباراة النهائية لخليجي 25، بين "أسود الرافدين" والسلطان العُماني.