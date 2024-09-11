صور.. مدينة الشرطة الرياضية تقترب من الإنجاز: أرضية مشابهة لملاعب كأس العالم في قطر

شفق نيوز/ أعلن المدير الاقليمي لشركة نوردك سبورت السويدية المنفذة للمدينة الرياضية لنادي الشرطة ماجد الجادري، يوم الأربعاء، الوصول إلى مراحل متقدمة من الإنجاز الخاص بملعب نادي الشرطة، والذي وصفه بأنه سيكون "تحفة رياضية" جديدة تضاف إلى ملاعب العراق.

‏وقال الجادري لوكالة شفق نيوز، إن "الملعب وصل إلى مرحلة إنجاز متقدمة بلغت 70% حيث تم نصب الاضواء الكاشفة وفق احدث المواصفات في الملعبين الرئيسي والتدريب كما تم إنجاز أرضية الملعب كمنظومة الرش وشبكة تصريف المياه والمنازع وقاعة المحاضرات والملحقات الاضافية الاخرى".

واوضح ان "ارضية الملعب ستزرع من نفس البذور التي استخدمت في ارضيات ملاعب قطر التي استضافت كأس العالم الاخيرة".واشار الجادري الى أن "الشركة بدأت بنصب المدرجات التي ستكون عن طريق الربط الحديث"، لافتاً ان الملعب "سيستوعب عشرة الاف ومائتين متفرج وسيكون مكانا خاصا لمقصورة الضيوف والشخصيات".

واكد الجادري ان "ملعب التمرين الثانوي اصبح جاهزاً لاحتضان تدريبات فرق نادي الشرطة بعد ان تم انجازه بالكامل وفرش ارضيته بالعشب الصناعي الممتاز".

وبين الجادري ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري كان له دور كبير من خلال دعم المشروع بشكل كبير حيث وفر للشركة كل الاحتياجات لتسهيل مهمتها، الى جانب المساندة المتميزة للاشغال الهندسية ودائرة المهندس المقيم".

وختم بالقول، "سنسعى من خلال هذا التعاون لانجاز المشروع باسرع وقت بغية اسعاد جمهور الشرطة الذي ينتظر انجاز ملعبه بفارغ الصبر".