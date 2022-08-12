صور .. لاعبو العراق يتفوقون ببطولة العالم بالمواي تاي في يومها الأول

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة الماليزية "كولالامبور"، بطولة العالم للشباب بالمواي تاي بمشاركة المنتخب العراقي.

وقال مصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز، "لقد شهد يوم الافتتاح نتائج مبهرة لأبطال العراق وحقق لاعبونا الفوز في أولى نزالاتهم.

واضاف ان نتائج اليوم الاول من انطلاق منافسات العالم أسفرت عن فوز اللاعب حيدر علي بوزن 40 كغم على لاعب المنتخب الاسترالي، و بوزن 45 كغم ، فاز اللاعب عبد الله شوقي على منافسه السعودي، وفي وزن 51 كغم فاز اللاعب مصطفى اسامة على منافسه البولندي، وفاز اللاعب صلاح حسن بوزن 54 كغم على اللاعب الجيكي.

وبين ان لاعبا عراقيا واحدا خسر اليوم بوزن 48 كغم هو سعود سالم امام اللاعب التايلندي.

وغادر منتخب شباب العراق للمواي تاي الأربعاء الماضي متجها إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة العالم للشباب.