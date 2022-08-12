سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. لاعبو العراق يتفوقون ببطولة العالم بالمواي تاي في يومها الأول

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-12T12:38:34+0000
صور .. لاعبو العراق يتفوقون ببطولة العالم بالمواي تاي في يومها الأول

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة الماليزية "كولالامبور"، بطولة العالم للشباب بالمواي تاي بمشاركة المنتخب العراقي.

وقال مصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز، "لقد شهد يوم الافتتاح نتائج مبهرة لأبطال العراق وحقق لاعبونا الفوز في أولى نزالاتهم.

واضاف ان نتائج اليوم الاول من انطلاق منافسات العالم أسفرت عن فوز اللاعب حيدر علي بوزن 40 كغم على لاعب المنتخب الاسترالي، و بوزن 45 كغم ، فاز اللاعب عبد الله شوقي على منافسه السعودي، وفي وزن 51 كغم فاز اللاعب مصطفى اسامة على منافسه البولندي، وفاز اللاعب صلاح حسن بوزن 54 كغم على اللاعب الجيكي.

وبين ان لاعبا عراقيا واحدا خسر اليوم بوزن 48 كغم هو سعود سالم امام اللاعب التايلندي.

وغادر منتخب شباب العراق للمواي تاي الأربعاء الماضي متجها إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة العالم للشباب.

related

بمشاركة عراقية.. انطلاق بطولة العرب للغولف

Date: 2019-12-12 17:07:23
بمشاركة عراقية.. انطلاق بطولة العرب للغولف

مدرب منتخب العراق الاولمبي يكشف عن تشكيلته أمام السعودية

Date: 2021-10-10 17:02:41
مدرب منتخب العراق الاولمبي يكشف عن تشكيلته أمام السعودية

العراقي الوحيد يصل للمباراة الختامية في بطولة العرب بالملاكمة

Date: 2022-08-04 21:01:40
العراقي الوحيد يصل للمباراة الختامية في بطولة العرب بالملاكمة

النفط يفوز على الطلبة في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-22 12:16:53
النفط يفوز على الطلبة في الدوري الممتاز

العراق ثانياً.. إيران تتصدر مجموعتها وتتأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم

Date: 2021-06-15 18:22:01
العراق ثانياً.. إيران تتصدر مجموعتها وتتأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم

العراق يحقق أول فوز له في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا لكرة الصالات

Date: 2022-04-05 21:28:33
العراق يحقق أول فوز له في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا لكرة الصالات

الأولمبية الدولية ترفض انضمام تطبيعية إتحاد الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية

Date: 2021-03-19 12:10:23
الأولمبية الدولية ترفض انضمام تطبيعية إتحاد الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية

منتخب شباب العراق يتعادل أمام نظيره الأذربيجاني ودياً

Date: 2022-02-02 17:52:28
منتخب شباب العراق يتعادل أمام نظيره الأذربيجاني ودياً