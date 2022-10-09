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صور.. كركوك تحتضن "كرنفالاً رياضياً كبيراً" بين روادها ورواد وسط وجنوب العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-09T14:53:31+0000
صور.. كركوك تحتضن "كرنفالاً رياضياً كبيراً" بين روادها ورواد وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ احتضنت محافظة كركوك كرنفال "كأس شهداء العراق للرواد" بإقامة مباراة ودية لكرة القدم بين منتخب رواد كركوك وضيفه منتخب رواد الوسط والجنوب، وذلك على ملعب النشاط الرياضي المدرسي في المحافظة.

وانتهت المباراة التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز بالتعادل الايجابي 1-1.

وشهد اللقاء مشاركة ابرز لاعبي منتخب كركوك السابق ولاعبي منتخبات العمارة والبصرة والناصرية والكوت السابقين. كما حضر الكرنفال، مستشار رئيس الجمهورية في المحافظة اسماعيل الحديدي وجمهور غفير وشخصيات رياضية ورسمية.

وقال سامي عبد الله منظم الكرنفال لوكالة شفق نيوز، "انتظرونا في بطولة درع كأس الرواد في محافظة كركوك مطلع العام المقبل بمشاركة منتخبات كربلاء والكوت والانبار والموصل ودهوك ومنتخبنا العراقي ماستر للرواد وديالى وسامراء، ومن المؤمل ان تتسع المشاركة مع اقتراب البطولة".

واضاف، ان "كرنفال اليوم الذي اقيم في كركوك ماهو الا تعبير ودي عن مدى الارتباط الاخوي بين مدينة التآخي كركوك، ومحافظات الجنوب والوسط والمناطق الاخرى".

وشهد ختام الكرنفال توزيع الكؤوس والهدايا التذكارية وشهادات المشاركة للفريقين.

وأشرف على تنظيم واقامة الكرنفال الكابتن سامي عبد الله مسؤول منتخب رواد التآخي والسلام والمدرب عدي عادل، كما اسهم منصور مذري مدير النشاط الرياضي المدرسي بتهيئة ملعب المديرية لانجاح البطولة

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