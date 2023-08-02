صور.. كتابات مسمارية تزين طقم المنتخب العراقي

شفق نيوز/ قدمت شركة "أديداس" تصميماً مقترحاً لطقم المنتخبات الوطنية العراقية لكرة القدم.

وبحسب مراسل شفق نيوز أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم أتصالاً هاتفياً وإبلاغ الشركة بنية التعاقد معها وفسخ العقد مع شركة جاكو التي يشكو منها لاعبو المنتخبات الوطنية لرداءة تجهيزاتهم الرياضية.

وأظهر التصميم المقترح كتابات المسمارية تزين طقم المنتخب العراقي، مع خطوط ذهبية اللون

ومن المؤمل أن يرتدي المنتخب العراقي جهيزات شركة أديداس في كأس آسيا التي سوف تقام في قطر.