صور.. إقامة بطولة "السفاح" الودية بمشاركة 14 فريقاً

شفق نيوز/ أقيمت في قضاء دبس بمحافظة كركوك بطولة يونس محمود الودية التنشيطية للعبة الكرة الطائرة، بمشاركة 14 فريقاً يمثلون اربيل وكركوك وصلاح الدين.

وقال منظم البطولة وداعمها لاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن يونس محمود لوكالة شفق نيوز، "ارتأينا اقامة هذه البطولة التنشيطية للعبة الطائرة بغية دعم اللعبة وتطويرها واكتشاف المواهب".

وأشار إلى "أهمية تواصل لاعبي الاندية والمنتخبات الوطنية، والمحافظة على مستوياتهم بعد الابتعاد عن اللعبة لمدة ليست بالقصيرة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف محمود، المعروف بلقب "السفاح"، أن "البطولة كانت على مستوى عال واشتد التنافس بين الفرق المشاركة وكان ذلك يعتبر جانباً ايجابياً للبطولة".

وتابع انه مثل فريق بسطاملي من كركوك، واسفرت النتائج الختامية عن تتويج فريقه باللقب بعد فوزه بالمباراة الختامية على فريق نادي اشتي 3-1 وحل فريق الاتحاد ثالثا والزاب بالمركز الرابع.



