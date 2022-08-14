صور .. فرق نادي أربيل تحقق نتائج متقدمة في بطولة العراق للدراجات

شفق نيوز/ اختتمت منافسات المرحلة الثالثة لبطولة اندية العراق للدراجات فريق "ضد الساعة" في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي اربيل هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز ان المنافسات جرت على الشارع 150 الدولي بأربيل بإشراف الإتحاد العراقي المركزي للدراجات.

واضاف ان فرق نادي اربيل حققت نتائج جيدة في البطولة اذ حصل فريق الناشئين لشباب اربيل بقيادة المدرب (امانج شيرزاد) على المركز الاول.

وتابع هوليري ان فريق سيدات اربيل حصلن على مركز الثاني بقيادة المدرب (زانا خسرو) ، بينما قاد المدرب (جوفان تومي) فريق الرجال الذي حصل على مركز الرابع في البطولة.

واشار الى ان البطولة مازالت متواصلة ليومها الثالث للفئات المتبقية ولباقي الأندية .

يذكر أن فريق أربيل حقق في آخر بطولة للأندية العراقية المركز الأول لفئة المتقدمين في المرحلة الرابعة والأخيرة من بطولة العراق للدراجات الهوائية التي حظيت بمشاركة ستة عشر فريقاً يمثلون جميع أندية الدولة.