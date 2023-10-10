صور.. عراقية تحصد الذهب ببطولة نسائية لبناء الأجسام في فرنسا

شفق نيوز/ اذهلت اللاعبة العراقية ريتا ماغو، المقيمة في فرنسا، لجنة اختيار بطلة فرنسا لبناء الاجسام للسيدات، مما جعلها تحصد المراكز الأولى للبطولة.

وقالت ريتا ماغو، لوكالة شفق نيوز، إنها من اهالي مدينة الموصل بمحافظة نينوى، وقد وصلت إلى فرنسا عام 2015، وبدأت ممارسة رياضتها المفضلة بناء الاجسام العام 2020.

وأضافت، أن شغف وتشجيع مقربين لها دفعها للمشاركة في بطولة كأس فرنسا لبناء الأجسام "Ifbb coupe de France "، والتي شاركت فيها خمس لاعبات لفئة "Women’s physique".

من باريس - علي ناجي

عدسة: عامر برصوم