صور.. شباب العراق ينهي آخر مران لملاقاة قطر

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الوطني العراقي للشباب بكرة القدم تحضيراته لمباراته الأولى أمام منتخب قطر للشباب يوم غد الخميس.

وأكدَ مدرب المنتخب قحطان جثير، على أهمية مباراتي منتخب شباب قطر الوديتين يوم غد الخميس والاحد المقبل، اللتين تأتيان ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.

وقالَ جثير في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، "تجمع قطر هو التجمع الأول لمنتخب شباب العراق خارجياً، بعد جائحة فيروس كورونا، ويُعد التجمع الثاني لنا بعد التجمع في العراق بإقامة معسكر داخلي في كربلاء لكون بطولة آسيا تحت 19 عاما كانت من المقرر أن تقام خلال شهر تشرين الأول الماضي في أوزبكستان، قبل أن يتم تأجيلها إلى بداية العام المقبل بسبب جائحة كورونا، وهذا الشيء جعل اللاعبين يلتحقوا بأنديتهم".

وأضاف، "أنهينا الوحدة التدريبية الثالثة مساء اليوم في الدوحة، ويوم غدٍ سنخوض المباراة الودية الأولى للمنتخب أمام منتخب قطر، وبالنسبة لموضوع اللاعبين المحترفين، فإن اللاعبين كاردو كامران ونديم نادر التحقا مع المنتخب أول أمس الاثنين، وننتظر وصول اللاعب متين الذي تخلف بالالتحاق بالوفد بسبب حجوزات السفر".

وأشارَ جثير الى ان "مباراة يوم غد ستكشف عن مستوى اللاعبين، وأدائهم للتدريب وللوحدات التدريبية، التجمع ضروري للمنتخب، واللاعبون يستفيدون دائماً من التجمعات، من خلال التواصل معه فنياً وبدنياً ونفسياً، لرفع الجاهزية قبل الذهاب للبطولة".

وتلقتْ الهيئة التطبيعية للكرة العراقية في ( 8 تشرين الأول 2020)، دعوة رسمية من الاتحاد القطري لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب الشباب في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.